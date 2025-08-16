Auto’s met scherp voorwerp bekrast in De Held

Foto: Google Maps

Vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in ieder geval twee auto’s beschadigd die geparkeerd stonden aan de James Baldwinstraat in de wijk De Held. Dat melden buurtbewoners aan OOG.

Van één auto zijn alle vier de banden lek gestoken. Daarnaast is deze auto en een andere geparkeerde auto met een scherp voorwerp bekrast. Bewoners vertellen dat de krassen zich op de zijkanten van de auto’s bevinden. “Direct nadat we de vernielingen geconstateerd hebben, hebben we contact gezocht met de politie”, vertelt een buurtbewoner. “Er werd doorverwezen naar een aangifteformulier, dat we deze moeten invullen. Dat gaan we doen.”

Mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de vernieling kunnen deze delen met de politie. Het is onbekend of er in de omgeving nog meer auto’s beschadigd zijn. “We hebben in onze wijk een buurtapp. Daar hebben we een bericht ingezet over de vernieling waarbij er opgeroepen wordt om alert te zijn.”