Automobilist vliegt uit de bocht in Mario Kart-bocht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Opnieuw is er een automobilist uit de bocht gevlogen in de befaamde Mario Kart-bocht. Bij het ongeluk, dat zaterdagavond plaatsvond, raakte niemand gewond. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur. Een automobilist was onderweg in de richting van Zuidhorn toen het op de verbindingsweg tussen de N7 en de N370 (westelijke ringweg) misging. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur en vloog hij uit de bocht. Wind: “Niemand raakte gewond. Wel is de schade dusdanig dat de afrit volledig is afgesloten.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft het betrokken voertuig weggesleept. De afgelopen maanden zijn er in de bocht diverse ongelukken gebeurd. In mei van dit jaar was dit voor de wegbeheerder reden om een nieuwe laag asfalt aan te brengen. Ondanks die ingreep zijn ook daarna nog diverse ongelukken gebeurd. De maximumsnelheid op de verbindingsweg is 50 kilometer per uur, maar vaak wordt er harder gereden. Hoewel de bocht voldoet aan de regels, blijkt uit ervaring dat sommige auto’s bij hoge snelheid even loskomen van het wegdek.