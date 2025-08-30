Auto belandt op de kop in sloot

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op de A7 is een auto op de kop in een sloot terecht gekomen. De bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig komen.

Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur ter hoogte van het Zonnepark Roodehaan. Een automobilist was onderweg vanuit Westerbroek richting Groningen. Ter hoogte van het zonnepark ging het mis. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en kwam op de kop terecht in een parallel gelegen sloot terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder wist op eigen kracht uit het voertuig te komen.

Vanwege het ongeluk was tijdelijk één rijbaan afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig, dat fors beschadigd raakte, weggesleept. De politie doet onderzoek naar de toedracht.