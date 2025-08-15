Auto komt tegen vangrail en rijdt lantaarnpaal omver langs Brailleweg

Foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Op de Brailleweg vond vrijdagavond een eenzijdig ongeval plaats: een auto schoot van de weg en reed daarbij een lantaarnpaal omver.

De bestuurder van de auto raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt, reed tegen de vangrail en botste tegen een lantaarnpaal. Die gaf gelukkig mee en werd uit de berm getrokken.

Bij het incident raakte niemand gewond. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Door het ongeval was één rijstrook tijdelijk afgesloten voor verkeer, wat voor enige hinder zorgde.