Auto in lichterlaaie op N7, snelweg richting de stad deels dicht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de N7 van Hoogkerk richting Groningen is zondagavond een personenauto volledig uitgebrand. Het incident zorgde voor enige hinder op de snelweg.

De hulpdiensten ontvingen de melding van de brand rond 19.35 uur. Een tankautospuit werd direct naar de locatie gestuurd. “De automobilist was onderweg vanuit de richting Leek naar de stad toen ter hoogte van de Rozenburglaan plots vlammen uit de auto sloegen”, meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. De bestuurder wist de auto stil te zetten en kon snel een veilig heenkomen zoeken.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Omdat het voertuig echter lange tijd bleef branden, werd de assistentie van een schuimbluswagen ingeschakeld om de brand definitief te doven. Door het incident werd de snelweg richting de stad deels afgesloten. Het verkeer kon via één rijstrook passeren. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend; hier wordt onderzoek naar gedaan.