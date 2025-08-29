Arriva mag volgend jaar veel vaker rijden tussen Groningen en Zwolle

Foto: Rick van der Velde

Arriva wordt volgend jaar een directe concurrent van NS op de spoorlijn tussen Groningen en Zwolle. De vervoerder krijgt vanaf de dienstregeling voor 2026 veel meer ruimte om treinen te rijden op dit traject, zo stellen verschillende vakbladen rond het treinvervoer.

Arriva rijdt al met wekelijke nachttreinen vanuit Groningen naar Schiphol. Vorig jaar kreeg het de ruimte om ook overdag vier treinritten per werkdag uit te voeren tussen Groningen en Zwolle. Maar Arriva had veel meer ruimte aangevraagd op het spoor bij ProRail. De vervoerder besloot toen om deze ritten niet uit te voeren, omdat ze onrendabel zouden zijn.

Op werkdagen 24 ritten toegestaan

Dat is dit jaar anders: volgens de spoormedia krijgt Arriva ‘onverwachts’ 24 ritten per werkdag toegewezen. Volgens Arriva en ProRail komt dat omdat de vervoerder de aanvraag voor de ritten anders heeft ingediend, door de vertrektijden (vooral) te verschuiven naar tijden buiten de spits. Daardoor kreeg de vervoerder nu bijna alle ritten toegekend.

Als de treinen gaan rijden, rijdt een deel daarvan alleen tussen Assen en Zwolle. Op vrijdag mogen alle treinen sowieso door naar Stad. Het is nog onzeker of Arriva vanaf half december direct begint met de treinritten, omdat er in korte tijd nog materieel en personeel voor de ritten moeten worden geregeld.

Clash met NS

Met de toewijzing wordt Arriva voor het eerst een directe concurrent van NS tussen Groningen en Zwolle. Want de ritten van Arriva komen bovenop de treinen van NS, die dit traject al onder de hoofdrailnetconcessie bedient.

Arriva is nog verwikkeld in een rechtszaak over de concessie op het traject, omdat het bedrijf vindt dat het geen eerlijke kans had om mee te dingen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaf Arriva eerder deze maand nog gelijk in een andere kwestie over de treinritten: ProRail gaf volgens de ACM onvoldoende uitleg over waarom Arriva vorig jaar slechts een beperkt aantal treinritten per dag mocht uitvoeren op het traject naar Zwolle.