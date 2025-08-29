Arjen Robben maakt profdebuut in padel

Foto via FC Groningen

Arjen Robben speelt deze vrijdag in Westerbork zijn eerste wedstrijd in het professionele padel-circuit. De oud-voetballer uit Stad kwalificeerde zich donderdag voor het hoofdtoernooi van een FIP Bronze-toernooi, zo meldt de NOS.

In de beslissende kwalificatiewedstrijd versloeg Robben met partner Werner Lootsma oud-voetballer Mark Veldmate. Robbens eerste officiële profduel begint direct tegen de nummers één en drie van Nederland, Thijs Roper en Sten Richters.

Robben is al langere tijd actief in de sport. Deelname aan het toernooi in Westerbork levert Robben meteen een plek op de wereldranglijst op. Mocht Robben doorgaan in het toernooi, dan speelt de voormalig FC’er mogelijk tegen wereldtoppers in het padelspel, die ook aan het toernooi in Westerbork meedoen.