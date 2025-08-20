Amerika-deskundige James Kennedy verzorgt 28 augustus-lezing

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Rijksuniversiteit Groningen opent op donderdag 28 augustus traditiegetrouw haar deuren ter gelegenheid van het Groningens Ontzet.

De RUG verzorgt ook dit jaar de 28 augustus-rede, ook wel de Vrijheidslezing genoemd. Het thema is ‘Prijs der Vrijheid.’ De lezing wordt verzorgd door prof. James Kennedy, Amerika-deskundige en hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Hij biedt in zijn lezing een verhelderend perspectief op de actuele bedreigingen voor vrijheid en democratie in Amerika, en plaatst dat in een historisch kader. Kennedy is een gerenommeerd Amerikaans-Nederlands historicus, bekend om zijn onderzoek naar de naoorlogse Nederlandse geschiedenis en zijn inzet voor maatschappelijk betrokken onderwijs.

De lezing vindt plaats van 11.30 tot 12.15 uur in de aula van het Academiegebouw. De toegang is gratis.