Amateurclubs dit weekeinde in actie voor de districtsbeker

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - Velocitas

De amateurvoetballers komen dit weekeinde in actie voor de poulefase van de noordelijke districtsbeker.

De clubs zijn ingedeeld in een poule van vier clubs, in enkele gevallen drie. De eerste en tweedeklassers komen tegen elkaar uit en de eerste twee gaan door naar de knock-outfase. De lagere amateurs zijn ook bij elkaar ingedeeld en daar gaat alleen de nummer één door.

Eerste en tweedeklassers

Velocitas speelt zaterdag om 15.00 uur thuis tegen Gorecht. In dezelfde poule ontvangt Oranje Nassau om 17.00 uur SVZ.

Be Quick 1887 speelt om 17.00 uur thuis tegen LTC. GVAV krijgt in dezelfde groep Annen op bezoek. Die aftrap is om 19.00 uur.

GRC Groningen speelt om 14.30 uur uit bij Marum. Drachtster Boys en Bergum zijn de andere deelnemers in deze poule.

Op zondag gaat Forward op bezoek bij Rolder Boys. Die wedstrijd begint om 14.00 uur.

Lagere klassen

Er zijn zaterdag diverse derby’s in de poulefase bij de clubs in de derde tot en met vijfde klasse zoals: The Knickerbockers – Groen Geel, Mamio – Oosterparkers, HFC’15 – Glimmen en op zondag Groninger Boys – Stadspark.

Ronde twee en drie worden de komende twee weekeinden afgewerkt.

Competitie en landelijke beker

Daarnaast speelt PKC’83 zaterdag de eerste thuiswedstrijd in de vierde divisie. De aftrap tegen Heino is om 14.30 uur. Deze wedstrijd is net als enkele bekerwedstrijden te volgen op OOG Radio Sport vanaf 15.00 uur.

Velocitas komt niet alleen in de districtsbeker in actie, maar dinsdag ook in de grote KNVB beker, waar de profclubs pas in de derde ronde instromen. De Groningers spelen om 20.00 uur in en tegen Hoogeveen, dat in de derde divisie speelt. Voor de thuisblijvers is deze wedstrijd live te zien op het YouTube kanaal van Hoogeveen TV.