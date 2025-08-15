Ajax verhuurt talent Dies Janse (19) aan FC Groningen

Dies Janse - Foto: Ajax

Ajax-verdediger Dies Janse (19) gaat op huurbasis naar FC Groningen. Dat melden verschillende voetbalmedia vrijdagmiddag. De twee clubs zouden afspraken rond de huur klaar hebben, waardoor Janse maandag zou kunnen aansluiten in Groningen.

De huur van de uit Goes afkomstige Janse bevat geen optie tot koop. Ajax verlengde onlangs het contract van de linkspoot tot 2029, omdat de club veel toekomst in hem ziet. FC Groningen zou Janse willen gebruiken als linker centrale verdediger.

Bij Ajax kwam Janse tot nu toe tot zes optredens in het eerste elftal. Voor Jong Ajax speelde hij 32 wedstrijden en scoorde hij twee keer. Hij speelde dertien interlands voor Oranje onder 19 en werd deze zomer Europees kampioen.