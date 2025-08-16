Agenten halen struinende mannen van het spoor

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagochtend twee mannen van het spoor begeleid die langs de rails aan het struinen waren. Dat meldt de politie op sociale media.

De mannen werden ontdekt op het spoor tussen het Noord-Willemskanaal en de Peizerweg. “De situatie was erg hinderlijk voor machinisten”, schrijft de politie. Agenten gingen naar de locatie, waar ze de mannen al snel aantroffen. Ze zijn van het spoor begeleid. Waarom de mannen rond de rails aan het struinen waren is onbekend. Het treinverkeer tussen Groningen en Zuidhorn en Groningen-Noord ondervond beperkte hinder.

In ons land is spoorlopen verboden. Dat staat in artikel 22 van de Spoorwegwet. Mensen die op of rond het spoor lopen, zorgen dagelijks voor veel vertraging. Zo’n 36 procent van alle vertragingen op het spoor is het gevolg van onveilig gedrag door fietsers, voetgangers, automobilisten en vandalen. Omdat het verboden is, riskeren spoorlopers een boete die kan oplopen tot 140 euro.