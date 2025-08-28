ADHD-café wordt weer opgestart

Na vijf jaar van afwezigheid is er weer een ADHD-café in de stad. Die is vanaf nu elke eerste dinsdag van de maand geopend.

In het café kunnen mensen met ADHD elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen over zaken als medicatie, hulpverlening, handige apps, trucs en steun van de omgeving. Ook kunnen ze er hun hart luchten over alles waar ze tegenaan lopen in hun omgeving.

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mensen met ADHD kampen onder meer hyperactiviteit en een tekort aan aandacht, Ze hebben veel gedachten, maar weinig focus. Ook worstelen ze vaak met de tijd en met een laag zelfbeeld.

“Het is fijn om ervaringen te delen, want het is soms gewoon heel ingewikkeld om mee om te gaan,” zegt mede-organisator René Hoogschagen. “Maar het is ook gewoon heel gezellig met al die creatieve geesten bij elkaar. Allemaal warbollen, dromers, druktemakers, brainstormers en verstrooide professoren.”

Het ADHD-café is elke eerste dinsdag van de maand geopend, vanaf 20.00 uur in Hemingway’s aan het Gedempte Kattendiep.