Adelheidstraat viert honderdjarig bestaan: “Soms lijkt het erop dat de tijd hier heeft stilgestaan”

De Adelheidstraat in de Oranjebuurt toen en nu. Foto: Harry Bos

Feest zondag in de Adelheidstraat in de Oranjebuurt. De straat bestaat honderd jaar en dat wordt uitgebreid gevierd met een feestelijk programma. Een gesprek met Harry Bos van de organisatie.

Harry, jullie vieren niet voor het eerst feest, hè?

“Ongeveer tien jaar geleden deed de straat mee aan de wedstrijd ‘Leukste Straat van Groningen’. We zijn toen tweede geworden, en dat heeft iets losgemaakt. Sindsdien vieren we elk jaar een feest. Dat doen we op basis van een simpele formule: buurtbewoners koken gerechten, in de straat worden tafels en bankjes geplaatst en samen hebben we dan een gezellige avond. Dit heeft de cohesie in de straat enorm verbeterd.”

En dit jaar bestaat de straat honderd jaar…

“Dat was voor ons reden om wat extra’s te doen. Ik heb het voortouw genomen in de organisatie. Ik dacht: kunnen we misschien ook subsidies krijgen voor een leuk feest? En dat is gelukt. Vandaag hebben we bijvoorbeeld een workshop voor kinderen met oud-Hollandse spelletjes. De workshop wordt verzorgd door de theatermakers van Marikesj, die ook een poppenspel aanbieden. Dat was vanmiddag ontzettend leuk. Gedurende de dag staat er ook een luchtkussen in de straat. Het gevaarte was vanochtend nog niet eens opgeblazen en de eerste kinderen stonden al te popelen om erop te springen.”

Hoe ziet het programma er vanavond uit?

“Het is op dit moment bijna 18.00 uur. Zo meteen beginnen we aan de gezamenlijke maaltijd. We hadden aangegeven dat het in het thema ‘Zuid-Amerika’ moest vallen, maar uiteindelijk komt het erop neer dat iedereen naar eigen inzicht mag koken. Er wordt een voor-, hoofd- en nagerecht op tafel gezet. Tijdens de maaltijd klinkt er mooie muziek. De muzikanten van Salt Peanuts treden op met Franse chansons, en dat past perfect. De zon schijnt en het voelt aan als een mooie zomeravond in augustus. Na het eten zal er een heuse barista klaarstaan die de mensen trakteert op koffie. En vanavond is het tijd voor een grote geschiedenisquiz.”

Kun je iets vertellen over de quiz?

“De quiz is samengesteld door Harry Verschuren. Je wilt vast weten welke vragen er gesteld worden, maar dat is strikt geheim. Harry is een maand lang bezig geweest met het samenstellen van de quiz en is wel zeven of acht keer naar de Groninger Archieven geweest om feitjes op te zoeken. De verwachtingen zijn dus hooggespannen.”

Honderd jaar Adelheidstraat. Is er in die honderd jaar veel veranderd?

“Nee, verrassend weinig. We hebben bij de Groninger Archieven een aantal mooie foto’s opgedoken, die we hebben uitgeprint op A3-formaat. Wat je ziet, is dat er nog heel veel overeenkomsten zijn: de brandgangen die naar het achterom van de huizen leiden, het glas-in-lood dat nog altijd zichtbaar is in de huizen en de erkertjes die nog overeind staan. Als je het echt over veranderingen hebt, moet je denken aan een heg die is weggehaald of juist geplaatst.”

‘En langs het tuinpad van m’n vader, Zag ik de hoge bomen staan’, om Wim Sonneveld maar even te quoten…

“Het enige dat echt is veranderd, zijn de bewoners. Eigenlijk best bijzonder, hè? Honderd jaar geleden, in 1925, was het de vooravond van de Grote Depressie, waarbij op 29 oktober 1929 de aandelenkoersen op de beurs in New York instortten. Het leidde tot een economische crisis, een van de oorzaken van het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Op zo’n dag als deze denk je: wat zou er nu voor onze deur staan? Wat zou de toekomst brengen? En zou de Adelheidstraat er over honderd jaar nog steeds zo mooi bijliggen als nu?”