Actie ‘De nacht is ook van ons’ brengt honderden mensen op de been (foto’s)

Foto: Paul Blom

De actie ‘De nacht is ook van ons’ van de feministische actiegroep Dolle Mina’s heeft zaterdagavond in Groningen veel deelnemers getrokken. De fietstocht door de stad maakte deel uit van een landelijke actie om aandacht te vragen voor de onveiligheid van vrouwen.

Behalve in Groningen vonden ook in verschillende andere steden acties plaats, die volgden op de recente moord op de 17-jarig Lisa en andere zorgwekkende berichten over geweld tegen vrouwen. Dolle Mina wil benadrukken dat onveiligheid in de nacht geen individueel, maar een maatschappelijk probleem is.

De fietstocht begon om 21.30 uur op de Grote Markt. Op fietsen, versierd met lichtjes en borden, fietste de groep een route via de Poelestraat, het Schuitendiep en de Vismarkt. De Groningse organisatie laat weten dat de opkomst met ongeveer achthonderd deelnemers veel hoger was dan verwacht.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Mike Weening – Weening Fotografie Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Mars

Het is de tweede actie in korte tijd. Twee weken geleden vond er al een mars plaats in de binnenstad. Met de acties hopen de activisten dat femicide (de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn) wordt erkend als een specifieke en structurele vorm van gendergerelateerd geweld, ook in wet- en regelgeving.

Ook eist de groep nieuwe daderwetgeving. Volgens Dolle Mina wordt in Nederland elke acht dagen een vrouw of meisje vermoord door, of in opdracht van, een (ex-)partner. De actiegroep wil dat vrouwen het recht hebben te weten met wie ze te maken hebben.