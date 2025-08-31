Actie ‘De nacht is ook van ons’ krijgt vervolg: “Iedereen die deelnam had wel een verhaal”

Foto: Paul Blom

De actie ‘De nacht is ook van ons’, die zaterdagavond in de binnenstad plaatsvond, krijgt een vervolg. Volgens actiegroep Dolle Mina’s heeft de opkomst van zaterdagavond laten zien hoe belangrijk de aandacht voor het onderwerp van onveiligheid is. Een gesprek met Petra Brouwer, een van de organisatoren.

Hoe blikken jullie terug op de actie van gisteravond?

“Het was een succes. Veel mensen waren op de been, zowel op de fiets als te voet. Onderweg kregen we veel positieve reacties, wat erg fijn was. Helaas waren er ook negatieve geluiden te horen, en dat laat juist zien hoe belangrijk dergelijke acties zijn.”

Voor degenen die het gemist hebben: wat was het doel van jullie actie?

“We hebben een fietstocht georganiseerd om aandacht te vragen voor de onveiligheid waar vrouwen, maar ook mannen en leden van de LHBTIQ+-gemeenschap mee te maken hebben. De directe aanleiding was de recente moord op de 17-jarige Lisa in Abcoude, die onderweg naar huis van haar fiets werd getrokken. In een tijd waarin het aantal zorgwekkende berichten over geweld tegen vrouwen toeneemt, willen we met onze actie laten zien dat onveiligheid in de nacht geen individueel, maar een maatschappelijk probleem is. We maakten een tocht door de binnenstad op fietsen die versierd waren met lichtjes en borden waarbij we aandacht vroegen voor dit probleem.”

Wat zegt de hoge opkomst jullie over de maatschappij?

“Het onderwerp leeft heel erg. Er is behoefte aan meer bewustwording en veel vrouwen willen zich niet langer stilhouden. Met welke deelnemer we gisteren ook spraken, iedereen had wel een verhaal. Ik sprak bijvoorbeeld met iemand die op haar dertiende al dingen heeft meegemaakt. Je denkt dan: dat is niet normaal. Op die leeftijd ben je nog maar een kind. En ik sprak met een jonge moeder die meedeed vanwege haar dochter, in de hoop dat die straks in een veilige samenleving kan opgroeien. De boodschap van gisteren was duidelijk: dit moet stoppen. De samenleving is hier klaar mee.”

Zal de strijd voor een veilige samenleving niet veel tijd kosten?

“Inderdaad, we zijn er nog lang niet. Maar we zijn onvermoeibaar. We willen bereiken dat vrouwen, maar ook mannen en leden van de LHBTIQ+-gemeenschap, veilig over straat kunnen. Die verandering begint al in voetbalkantines en televisieprogramma’s, waar nog te vaak laagdunkend wordt gesproken over vrouwen. Jongens denken daardoor dat zoiets normaal is, maar dat is het niet. We zullen de samenleving moeten veranderen, en elke stap die we zetten, is er één.”

Denken jullie ook aan voorlichting op scholen?

“Daar hebben we nog niet over nagedacht, maar het zou wel interessant zijn. In het onderwijs zijn er bepaalde weken waarin aandacht is voor thema’s. Zo zouden we in de basis duidelijk kunnen maken wat normaal en wat niet normaal is. We doen alsof we in Nederland al zo geëmancipeerd zijn, maar dat is niet zo. Als een vrouw ‘nee’ zegt, dan is het ook ‘nee’. Ze hoeft daarvoor geen uitleg te geven.”

Komt er een vervolg op de actie?

“Absoluut. We willen sowieso iets gaan doen tijdens de wereldwijde campagne ‘Orange the World’ op 25 november, die zich richt op geweld tegen vrouwen en meisjes. En wellicht komen er de komende tijd meer acties, maar daar kan ik op dit moment nog niets over vertellen.”

