Aantal meldingen over Jeugdbescherming Noord neemt toe: “Vaak zijn het noodkreten”

Het aantal meldingen over misstanden bij Jeugdbescherming Noord blijft toenemen. Drie weken geleden startten verschillende politieke partijen een meldpunt, waar inmiddels al zo’n vijftig meldingen zijn binnengekomen.

“De situatie is veel erger dan mensen verwachten”, vertelt raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Afgelopen voorjaar hebben we hierover in de gemeenteraad gesproken. Die vergaderingen waren al heftig, omdat verschillende betrokkenen gebruikmaakten van de inspraakmogelijkheid. In de afgelopen periode hebben diverse mensen, die op verschillende manieren bij het onderwerp betrokken zijn, contact met mij opgenomen. Vaak zijn het noodkreten.”

De berichten die Menger ontving, waren voor haar de aanleiding om het meldpunt op te zetten. “Ik heb het in de groep gegooid. De fractie van de PVV in de gemeenteraad zag direct de meerwaarde. En ook Leefbaar Assen en Lijst van Brakel, beide uit de Drentse hoofdstad, wilden meewerken. Tirza van Brakel had ervaring met het opzetten van een meldpunt en speelde daarin een belangrijke rol. We hebben met elkaar duidelijk afgesproken dat het een meldpunt moest worden dat onafhankelijk opereert en niet politiek gemotiveerd zou zijn. Ook vonden we het belangrijk dat het direct als een huis moest staan. Mensen melden zich omdat ze nu een plek hebben waar ze naartoe kunnen, waar ze hun verhaal kwijt kunnen.”

Certificaat

De problemen bij Jeugdbescherming Noord spelen al langer. Vorig jaar december verloor de organisatie haar permanente certificaat. Sindsdien opereert de organisatie onder een tijdelijk certificaat, waarover volgende maand opnieuw wordt geoordeeld. Zonder certificaat mag de organisatie geen hulp verlenen. De zorg moet dan stopgezet worden. In het verleden overkwam dit de Zeeuwse organisatie Briedis Jeugdbeschermers.

Afgelopen maand werd bekend dat Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht is geplaatst en dat de Raad van Toezicht aftreedt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe niet op tijd de hulp en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Jongeren en gezinnen moeten lang wachten voordat er actie wordt ondernomen. Wanneer een aanmelding binnenkomt, moet de jeugdbescherming binnen vijf dagen een eerste gesprek hebben gehad. In twee van de vijf situaties wordt dat niet gehaald. Vervolgens moet er binnen zes weken een plan van aanpak zijn. Dit gebeurt in zeventig procent van de gevallen niet. Verder blijkt dat dossiers niet nauwkeurig worden bijgehouden, waardoor onduidelijk is welke problemen er spelen en welke hulp nodig is.

“Mensen die mijn dossier niet volledig gelezen hebben moeten beslissingen nemen”

De verhalen zijn heftig. “Ik heb lang getwijfeld of ik mijn verhaal wel moest delen”, vertelt een van de ouders. “Na eerdere klachten die ik had over JBN dreigden mijn kinderen acuut uit huis gehaald te worden. Ik heb meerdere jeugdbeschermers gehad. Onlangs is mijn dossier overgedragen aan twee nieuwe medewerkers. Ze kwamen me vertellen dat ze mijn dossier niet volledig hebben gelezen omdat het te complex is. En toch gaan deze mensen beslissingen nemen over mijn leven en de toekomst van mijn kinderen. Er wordt gewerkt op basis van aannames over mijn intenties en mijn gedrag, die zonder te controleren in rapportages verschijnen. Is dit hoe de jeugdbescherming hoort te werken?”

“Ik ben een roepende in de woestijn”

Een andere moeder vertelt dat de politie in september 2022 vaststelde dat een familiedrama met dodelijke slachtoffers niet ondenkbaar is in het gezin. “Toch is Veilig Thuis van Jeugdbescherming Noord sindsdien alleen maar bezig geweest met contactherstel met de vader. Inmiddels zitten we in de vierde ronde van contactherstel. Ik ben een roepende in de woestijn.” De moeder vervolgt: “Ik krijg geen respons van Jeugdbescherming Noord. Meer dan een jaar woon ik inmiddels bij Wender. Regelmatig zijn de veiligheidsrisico’s te groot. Jeugdbeschermers komen en gaan. Inmiddels is de vierde jeugdbeschermer aangetreden, waarbij elke keer met een schone lei wordt begonnen. Wat zijn we mijn kinderen aan het aandoen? In de afgelopen jaren hebben 33 hulpverleners in mijn slaapkamer gestaan. Maar wie veroorzaakt het trauma dat kinderen gevangen zitten, waarbij er constant wordt gekeken naar contactherstel met de vader, die lijfstraffen niet uit de weg gaat?”

Herstelplan

Jeugdbescherming Noord werkt hard aan een oplossing en erkent dat de hulp beter moet. Zo is er een herstelplan gemaakt dat inzet op het aannemen van extra mensen. Dit werpt zijn vruchten af. In vergelijking met het begin van dit jaar zijn er tien extra jeugdbeschermers actief. JBN houdt ook rekening met het slechtste scenario: mocht de organisatie de certificering verliezen, dan liggen er plannen klaar waarbij kinderen en jongeren bij een andere organisatie hulp moeten krijgen.

Menger laat weten dat het meldpunt ondertussen open blijft. “Zolang als het nodig is. Ik verwacht dat er meer meldingen binnen gaan komen. Je moet je voorstellen dat de mensen die dit betreft te maken hebben met veel pijn, achterdocht en angst. Mensen hebben meerdere stadia doorleefd voordat ze bereid zijn hun verhaal te delen. Na het politieke reces wil ik met de andere initiatiefnemers om tafel om goede afspraken te maken over het vervolg. Daarbij is het belangrijk dat niemand zich groter gaat maken dan het meldpunt zelf. We hebben het over een groot onderwerp, waarbij ik verwacht dat er nog veel meer boven tafel gaat komen. Welke koers varen we, wat is de stip op de horizon? Dat moeten we voor onszelf helder en scherp houden.”

Via de mail kan het meldpunt bereikt worden via dit mailadres. Daarnaast is men ook actief op Facebook.