Aanhouding na ongeluk op Bedumerweg, één bestuurder raakt lichtgewond

Foto Albert van der Berg

Bij een botsing op de Bedumerweg is vrijdagmiddag één betrokken bestuurder lichtgewond geraakt. De andere betrokken bestuurder moest mee met de politie.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Almastraat. Volgens omstanders hoefde de gewonde bestuurder niet mee naar een ziekenhuis. Ambulancepersoneel adviseerde deze persoon wel naar een huisarts te gaan, mogelijk vanwege nekklachten.

De andere betrokken bestuurder werd aangehouden, vermoedelijk omdat deze persoon drugs in zijn systeem had. De politie besloot het voertuig van deze persoon grondig te doorzoeken.