Aanhanger schaart op N46, verkeer ondervindt hinder

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het wegverkeer op de N46 heeft zaterdagavond enige hinder ondervonden van een geschaarde aanhanger. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het incident vond plaats op de N46, op het traject van afrit Driebond richting knooppunt Euvelgunne. Een aanhanger van een EHBO-organisatie schoot door onbekende oorzaak los en kwam op een rijstrook tot stilstand.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Rijkswaterstaat sloot één rijstrook af om de aanhanger veilig te kunnen wegslepen. Een bergingsbedrijf heeft de aanhanger meegenomen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.