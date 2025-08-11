Aangifte Discriminatie.nl Groningen tegen Geert Wilders

Foto: publicdomainvectors.org

Discriminatie.nl Groningen doet samen met de achttien collega-antidiscriminatiebureaus vanuit het hele land gezamenlijk aangifte tegen Geert Wilders.

De fractievoorzitter van de PVV in de Tweede Kamer verspreidde op 4 augustus een haat zaaiende, opruiende en discriminerende afbeelding via X. Het bericht zorgde al voor ruim 12 duizend discriminatiemeldingen. Discriminatie.nl Groningen heeft zelf inmiddels ruim 475 meldingen ontvangen over de afbeelding, met daarop twee vrouwengezichten: links een jonge, blonde vrouw met daaronder “PVV”, rechts een oudere, boos kijkende vrouw met hoofddoek en “PvdA” eronder. Bij de foto staat “Aan u de keuze op 29/10”.

Dit record aantal meldingen laat volgens de bureaus zien dat veel mensen deze afbeelding discriminerend, polariserend en kwetsend vinden. Veel melders wijzen op discriminatie op grond van godsdienst, afkomst, leeftijd en geslacht. Ook wordt de afbeelding vergeleken met nazipropaganda uit de oorlog en geven melders aan zich zorgen te maken over toenemend fascisme in Nederland. Door deze twee gezichten zo tegenover elkaar te zetten, creëert de afbeelding volgens veel melders een “wij-zij”-denken en versterkt het vooroordelen.

“We krijgen meldingen vanuit Zeerijp tot Scheemda en van Oude Pekela tot Garnwerd,” zegt directeur Niek Peters van Discriminatie.nl Groningen. “Groningers pikken dit type uitingen niet en ze maken zich zorgen over de weg die politici als Geert Wilders inslaan. Als Discriminatie.nl Groningen staan we in deze casus naast onze melders. Daarom zetten wij nu de stap om aangifte te doen.“

Discriminatie.nl Groningen is er voor iedereen in Groningen die discriminatie ervaart of heeft zien gebeuren bij een ander. Ze wil werk maken van elke melding van discriminatie en verzorgt ook gastlessen, workshops en trainingen. Ook veertien Moslimorganisaties hebben inmiddels aangifte tegen Wilders gedaan.