65-plussers nu fitter dan vijf jaar geleden

Foto: Rieks Oijnhausen

Van alle 65-plussers in de gemeente Groningen heeft 22 procent last van één of meer lichamelijke beperkingen. Vijf jaar geleden was dat nog 26 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, het RIVM en de GGD.

Groningen scoort relatief goed met die 22 procent, want in de vijftien gemeenten die het meest op Groningen lijken is 26 procent van de 65-plussers lichamelijk beperkt. Van de Groningse 65-plussers heeft 17 procent zelfs met een stok of rollator moeite met bewegen. Verder is 6 procent slechtziend en 7 procent slechthorend.

Ook landelijk gezien zijn er nu meer fitte ouderen dan vijf jaar geleden. Volgens het onderzoek doet 41 procent van de 65-plussers voldoende aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen, fietsen en lichamelijk oefeningen. Vijf jaar geleden was dat 39 procent.

14 procent van de ouderen in Groningen is de afgelopen jaar gewond geraakt bij een val.

Het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt is de afgelopen vijf jaar gedaald van 53 naar 50 procent.