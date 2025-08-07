Byron Bakker Hoofd Opleiding bij FC Groningen

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft Byron Bakker aangesteld als Hoofd Opleiding van de club. De 34-jarige Groninger is sinds 2013 verbonden aan de FC. Hij begon indertijd als jeugdtrainer.

De laatste twee seizoenen was Bakker Hoofd Voetbalontwikkeling. Hij had de opdracht de leerlijn ‘Presteren als Voetballer’ verder te ontwikkelen. Ook was hij verantwoordelijk voor de aansturing van de trainer/coach/managers van de Voorselectie tot en met FC Groningen onder-17 én de Meidenselecties.

Bakker, geboren in Delfzijl, krijgt nu de eindverantwoordelijkheid over de volledige Opleiding op Corpus. Het gaat om de organisatie van de Opleiding, de inhoudelijke ontwikkelprogramma’s en de uiteindelijke doorstroom van jeugdspelers naar de eerste selectie.

Bakker zegt uit te kijken naar de start in zijn nieuwe rol. “Van dichtbij heb ik de ontwikkeling en groei van de Opleiding op Corpus meegemaakt. Ik ben er trots op wat wij hier met elkaar hebben neergezet, met natuurlijk een uniek rendement als je kijkt naar de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal en de nodige grote transfers in de clubgeschiedenis van eigen opgeleide spelers. Het is nu vooral belangrijk dat goede werk met elkaar voort te zetten.”