’28 augustus is lastige dag voor Groningens ontzet’

De Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken hoopt dat in de toekomst weer meer jongeren het Groningens Ontzet gaan vieren.

Want steeds minder mensen herdenken het feit dat op 28 augustus 1672 de Bisschop van Munster het beleg van Groningen opgaf en afdroop Het aantal activiteiten in de stad wordt met het jaar minder. Het nadeel is dat Bommen Berend geen officiële feestdag is. In het verleden waren scholen en instellingen dicht en zelfs de winkels waren in een verder verleden gesloten. Dat is al lang niet meer zo.

Lastige dag

“28 augustus is een lastige dag”, aldus Harrie van Ham van Volksvermaken.”Het is meteen na de vakantie en mensen nemen niet direct een vrije dag op”. Ook is er een tekort aan vrijwilligers, zegt Van Ham: “Achter de schermen gebeurt er heel veel, we kunnen wel wat extra handjes gebruiken”.

Kratje bier

Een evenementenbureau inhuren is geen optie: “Wij doen alles gratis”, vervolgt Van Ham. “Als we met een private partij in zee gaan heeft dat een keerzijde. Dan kunnen mensen niet meer met een paar kratjes bier naar een muziekevenement gaan”.

De activiteiten meer op jongeren richten is een optie: “Een leuk voorbeeld is het Poeleplein. Er kwamen, wel wat laat, veel jongeren op af. Muziek doet het altijd goed. Het lukte dit jaar helaas niet om een Hollandse muziekavond te organiseren, maar dat gaan we volgend jaar zeker proberen”.

Traditie

Maar aan sommige tradities wordt niet getornd: “Paarden, kermis, vuurwerk. Dat is de drie eenheid van Bommen Berend”, aldus Van Ham. “De eenheid paarden kan anders vormgegeven worden, maar het hoort wel bij Bommen Berend”. .