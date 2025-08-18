18-jarige Yénio Holder tekent voor drie jaar bij FC Groningen

De 18-jarige aanvaller Yénio Holder heeft een driejarig contract getekend bij FC Groningen. Holder geldt bij de FC als een talent.

Drie jaar geleden tekende de Stadjer al een jeugdcontract bij de FC. Dat was toen uitzonderlijk voor een 15-jarige. In de voorbereiding op dit seizoen mocht Holder aansluiten bij de selectie van hoofdtrainer Dick Lukkien en maakte hij zijn eerste minuten in het eerste elftal.

Holder heeft in de opleiding op alle aanvallende posities gespeeld. Begonnen als spits, daarna op de posities erachter en op de flanken. “Ik heb geen voorkeur. Ben een energieke speler, die niet graag stilstaat en het liefst veel in beweging is, hard werkt en veel loopt. Ik ben meer een teamspeler dan een individualist.”