Dertiende editie Paradigm Festival op het Suikerterrein: ‘We willen een permanente plek in Groningen’

Foto: Sam Sitepu

Aankomende zaterdag en zondag vindt de dertiende editie van Paradigm Festival plaats. In de afgelopen jaren is Paradigm uitgegroeid tot een van de meest geliefde technofestivals van Nederland. Wat ooit begon als een kleinschalig feest, is nu een evenement dat duizenden bezoekers trekt.

Mainstage ‘Opus’

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw hoofdpodium op het Paradigm-terrein, genaamd ‘Opus’. Waar ooit een kale asfaltstrook en voormalige parkeerplaats was, is dankzij het creatieve team van Paradigm omgetoverd tot een gloednieuw ontwerp.

“Het was altijd een beetje een kille steeg”, vertelt Anna-Lucia Rijff, de ‘creative manager’ en drijvende kracht achter het ontwerp. “We wilden die ruimte bij elkaar trekken, intiemer maken, zodat je ondanks de massa toch verbinding voelt met de mensen om je heen.”

Met ronde vormen, gerecyclede materialen, veel groen en torens die de hoogte in gaan, is Opus meer dan alleen een podium. “Zelfs als het hier vol staat met mensen, moet het voelen alsof je samen iets bijzonders beleeft”, aldus Anna-Lucia. Het ontwerp is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen verschillende creatieve makers, met oog voor duurzaamheid en artistieke samenhang. “Het past perfect bij de ziel van Paradigm: bewust, verbindend en met oog voor de toekomst.”

Toekomst onzeker

Paradigm vindt sinds 2016 plaats op het Suikerunieterrein in Groningen. De locatie wordt inmiddels gezien als een broedplaats voor creativiteit, cultuur en ondernemerschap. Toch is de toekomst onzeker. “Ons huurcontract loopt tot en met 2030. Dat geeft ons nog vijf jaar, maar wat daarna gebeurt, weten we nog niet. Ik hoop van harte dat we hier kunnen blijven, het liefst zelfs permanent.”

Volgens Terpstra is het Suikerterrein onmisbaar voor een stad als Groningen: “Dit soort rafelranden zijn de voedingsbodem voor vernieuwing. Er gebeurt hier van alles, en dat wil je niet kwijt. Groningen heeft baat bij dit soort plekken, voor de creativiteit, voor de jonge mensen, voor de stad.”