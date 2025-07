Zwembad Ten Boer weer volledig open na malheur: “We zitten vandaag al op 1.250 bezoekers”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Het zwembad in Ten Boer is weer volledig open. Afgelopen weekend kreeg men te maken met malheur waardoor het ondiepe- en peuterbad gesloten moesten worden. Maar die problemen zijn voorbij.

“Sinds maandagmiddag zijn we weer volledig open”, vertelt John Huisinga van het zwembad. “Het zwembadwater is toen gekeurd, en het bleek allemaal in orde, waarop de baden weer open konden. En daar zijn we echt superblij mee. Vandaag, met deze tropische dag die we beleven, is het echt superdruk. Het is nu bijna 17.30 uur en we hebben al 1.250 bezoekers gehad. Duizend bezoekers is voor ons veel, maar daar zitten we nu al ver boven.”

Afgelopen weekend trad er een storing op waardoor men het water uit de baden moest laten lopen. Het zwembadwater moet aan strikte kwaliteitsnormen voldoen. Door een storing in een systeem bleken die waarden niet in orde. De storing kon snel verholpen worden, maar het wachten was daarna op keuringsmedewerkers die groen licht moesten gaan geven. Deze keuring vond maandagmiddag plaats.

“Vanochtend was het gelijk druk. In de ochtend hadden we voornamelijk moeders met kleine kinderen, en op dit moment zien we dat elke leeftijdsgroep wel een duik komt nemen. Het is een warme dag, en dan is dit een gewilde plek om verkoeling te zoeken”, vertelt Huisinga. De mensen die dinsdag nog een duik willen nemen, moeten snel zijn. “We zijn uiterlijk tot 19.30 uur geopend. Daarna is het bad gehuurd door een zwemvereniging die training komt geven.” Woensdagochtend is het bad vanaf 07.00 uur weer geopend.