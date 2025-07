‘Zweeds jeugdtalent naar FC Groningen’

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

FC Groningen heeft een akkoord bereikt met het Zweedse AIK over de komst van het 17-jarige talent Elvis van der Laan. Dat meldt de Zweedse krant Expressen.

De linksbenige centrale verdediger speelt momenteel voor AIK in Solna. De club staat op de derde plaats van de Allsvenskan, de Zweedse eredivisie. Van der Laan heeft ondanks zijn leeftijd al enkele keren in het eerste elftal van AIK gespeeld. Hij is bovendien Zweeds jeugdinternational.

Van der Laan heeft een Nederlandse vader. De transfer wordt volgens Expressen naar verwachting binnenkort officieel bevestigd.