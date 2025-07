Zware bui zorgt voor bijzonder weerverschijnsel bij Eelde

Foto: Wiendeld Visser

Ten noorden van Groningen Airport Eelde was woensdag in het begin van de middag een bijzonder weerverschijnsel te zien: tijdens een zware bui verscheen er een tuba.

In de ochtend en in het begin van de middag trokken er verschillende zware buien over de provincie. “Tijdens het passeren van één van die buien verscheen er een tuba,” vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Een tuba is een trechtervormige uitzakking van een Cumulonimbuswolk, die ook wel een ‘funnel’ wordt genoemd. Hieruit kan zich een windhoos of zelfs een tornado ontwikkelen. Pas wanneer de tuba de grond raakt, spreken we van een wind- of waterhoos of een tornado. Dat laatste is in ons land een zeer zeldzaam fenomeen.”

Een goed ontwikkelde tuba laat vaak een sterk rollende beweging zien van de delen onderaan de wolk. Ook aan weerskanten van een tuba zijn soms, aan en nabij de gerafelde randen van de buienwolk, ‘kolkende’ rotaties te zien. In sommige gevallen kunnen er zelfs meerdere tuba’s tegelijk ontstaan. Ondanks dat het om een bijzonder weerverschijnsel gaat, laat een tuba zich vaker zien. Zo was het verschijnsel ook op zondag 6 juli te zien, toen een zware bui Groningen passeerde.