UMCG’ers leggen bloemen voor omgekomen zorgcollega’s in Gaza

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bij de fontein in het UMCG in Groningen hebben medewerkers dinsdagmiddag bloemen neergelegd voor zorgverleners die in Gaza zijn omgekomen.

De herdenking is een initiatief van Artsen voor Gaza. Ook in andere academische ziekenhuizen in Nederland werden bloemen gelegd en werden namen van omgebrachte collega’s voorgelezen.

Volgens de organisatoren zijn sinds oktober 2023 meer dan 1.400 zorgverleners gedood door Israëlische aanvallen. Zij vragen met deze actie aandacht voor het geweld tegen zorgpersoneel in Gaza en roepen hun instellingen op om samenwerkingen met Israëlische organisaties te heroverwegen.

Het is niet de eerste keer dat UMCG-medewerkers stilstaan bij de situatie in Gaza. Eind mei hielden honderden zorgverleners bij het UMCG ook al twee minuten stilte als onderdeel van een landelijke estafetteactie voor vrije en veilige toegang tot zorg.