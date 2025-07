Zondag opnieuw Franse sferen in Westerhavengebied

Op straat wordt er kunst gemaakt. Foto: ingezonden

Het Westerhavengebied ademt zondag opnieuw een Franse sfeer. Net als vorige week zondag vindt ‘Zomerstad op z’n Frans’ plaats, met aandacht voor cultuur, kunst en entertainment.

“Bezoekers kunnen genieten van een sfeervolle markt met dertig kramen vol kunst, ambacht, muziek en Franse gezelligheid,” laten de initiatiefnemers weten. “De markt vindt plaats aan de Westerhaven, maar de sfeer proef je al vanaf de Brugstraat en de A-straat. Op de markt laten kunstenaars niet alleen hun werk zien, maar zijn ze ook ter plaatse aan het werk – van schilderen tot handwerken – zodat bezoekers letterlijk over de schouder van de maker kunnen meekijken en zelfs mee kunnen doen.”

Naast kunst en Franse hapjes, zoals versgebakken quiches, Franse worstjes en kaasjes, is er ook vermaak. “Kinderen kunnen zich laten verrassen door een klassieke poppenkast of ander interactief straattheater. Ook is er voor hen een kleurwedstrijd. Verder kunnen bezoekers een potje jeu de boules spelen en genieten van live Franse muziek die de sfeer compleet maakt. En elke dag is er een verrassingsact.”

Ook de komende twee zondagen vindt ‘Zomerstad op z’n Frans’ plaats. Het evenement sluit aan bij Zomerstad, de zomercampagne van de Gemeente Groningen, en is een gezamenlijk initiatief van de lokale ondernemers uit het Westerhavengebied. Het programma begint zondag om 12.30 uur en duurt tot 17.00 uur.