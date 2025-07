‘Zondag kans op felle regen- en onweersbuien, ook komende dagen niet droog’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zon is de komende dagen grotendeels afwezig. Ondanks dat de temperaturen wel zomers blijven, is er dagelijks kans op een bui.

Zondag begint de dag bewolkt. Bij een zwakke wind uit het zuiden, later draaiend naar het zuidoosten, wordt het 25 of 26 graden. Gaandeweg neemt de kans op een aantal felle regen- en onweersbuien toe, waarbij er lokaal veel neerslag kan vallen. In de nacht naar maandag wordt het geleidelijk droger. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden.

Op maandag wisselen zon en bewolking elkaar af. De wind is zwak en komt uit zuidelijke richting. Het wordt 25 graden. In de tweede helft van de middag kunnen er opnieuw buien ontstaan, waarbij ook onweer mogelijk is. Ook op dinsdag blijft het niet droog. Verspreid over de dag kan er een regen- of onweersbui voorkomen. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting wordt het dan 22 of 23 graden.