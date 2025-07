‘Zondag kans op een bui, ook komende dagen niet droog’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het blijft de komende dagen niet droog en warm zomerweer hoeven we ook niet te verwachten. De maximumtemperatuur ligt in het begin van de nieuwe week net boven de 20 graden.

Zondagochtend is er kans op een bui. In de middag overheerst de bewolking, maar laat de zon zich zo nu en dan ook zien. Verder kan er in de middag een lokale bui vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 21 of 22 graden. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt met in de vroege ochtend kans op een bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.

Op maandag wisselen bewolking en zon elkaar af. Verspreid over de dag is een bui mogelijk. Bij een matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 20 of 21 graden. Op dinsdag verandert er weinig: er zijn zonnige perioden, maar er kan ook een bui vallen. De wind draait meer naar het westen en is matig. Het wordt dan zo’n 20 graden.