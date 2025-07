‘Zondag buien, vanaf dinsdag droog en hogere temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

De zomer keert volgende week terug. Voordat het zover is, moeten we eerst door een zure appel heen bijten met buien op zondag en maandag.

Zondag kan in de vroege ochtend de zon zich even laten zien. Overdag is het voornamelijk bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. In de middag kunnen de buien intensiveren en kan er ook onweer voorkomen. De wind is matig en komt uit zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt grotendeels droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.

Op maandag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich zo nu en dan zien, maar er is ook kans op een bui. De wind is zwak tot matig en komt uit noordwestelijke richting. Met 18 graden wordt het wel wat frisser. Op dinsdag is het droog. Zon en bewolking wisselen elkaar af en bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het opnieuw 18 graden. Ook op woensdag blijft het droog en wat opvalt, is dat de temperatuur in de lift gaat waarbij aan het einde van de week mogelijk weer zomerse waarden worden bereikt.