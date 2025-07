Zomerstad trapt zondag af met veertig springkussens in Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Zomerstad wordt op deze zondag afgetrapt met Groningen On Air. Op de Grote Markt en Vismarkt zijn ruim veertig springkussens te vinden.

De zomervakantie voor scholieren in het Noorden is inmiddels een week onderweg. Maar niet elk kind kan op vakantie naar een ver en exotisch oord. Om de zomer voor iedereen onvergetelijk te maken, is Zomerstad in het leven geroepen. Het gaat om een initiatief van de gemeente en de Groningen City Club. Het evenement is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die niet op vakantie gaan, maar in de praktijk is ieder kind welkom. Zondag begint het programma dus met Groningen On Air. Op de Vismarkt en Grote Markt worden ruim veertig springkussens neergezet waar de hele dag naar hartenlust gespeeld kan worden.

‘Achterkant van de Stad’

Groningen On Air is tegelijkertijd de aftrap van een periode vol activiteiten. Zo vindt van 23 tot en met 30 juli de ‘Achterkant van de Stad’ plaats. Bij dit evenement kunnen kinderen een kijkje nemen op plekken waar je normaal niet komt. Hoe ziet bijvoorbeeld een politiecel eruit? Daarnaast vinden er in de periode tot en met 3 augustus diverse workshops plaats, is er een silent disco en zijn er kleurplaten beschikbaar.

Een nieuw evenement dit jaar is een kunstmarkt in Franse stijl op de Westerhaven. Op 20 en 27 juli, en 3 en 10 augustus, kunnen bezoekers genieten van muziek, antiek en Franse lekkernijen. Zomerstad sluit op 3 augustus feestelijk af met een eindfeest. Er zal dan straattheater zijn, een circus, kinderen kunnen zich laten schminken, er kan geknutseld worden en er kan geravot worden op springkussens.

Meer informatie over het programma vind je op de website van Zomerstad.