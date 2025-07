Zomeractiviteiten in Universiteitsmuseum: “Zelf aan de slag als wetenschapper”

Wie wetenschapper wil worden, moet daar in de regel lang voor studeren. Kinderen die nu al weten dat ze later wetenschapper willen worden, kunnen deze zomer in het Universiteitsmuseum daaraan proeven door zelf aan de slag te gaan als wetenschapper. Redmar Hein licht het uitgebreide programma toe.

Redmar, hoe ziet jullie programma eruit?

“Eigenlijk hebben we deze zomer drie grote dingen. Allereerst is er een puzzelspeurtocht. Als deelnemer ga je door de wetenschap heen en breng je een bezoek aan Groningse onderzoekers. Je doet bijvoorbeeld het ‘Wagentje van Stratingh’ aan. Dit wagentje was de allereerste elektrische auto ter wereld. Met een gewicht van amper 3 kilogram kon het wagentje op een volle accu ongeveer twintig minuten rijden. Dit werd ontwikkeld in 1835.”

Wat hebben jullie nog meer?

“We hebben ook een stickerroute. In de tijdelijke tentoonstelling Brainstorm kun je veel leren over je hersenen. In de hersenhoek kun je de kennis over je hersenen testen door onder andere hersenproefjes te doen. Naast hersenproefjes zijn er ook breinfeitjes en interactieve spellen te doen.”

Je hebt het nu over behoorlijk moeilijk wetenschappelijk onderzoek. Is zoiets goed toegankelijk te maken voor kinderen?

“Absoluut. Dat doen we door spellen toe te voegen. Kinderen kunnen op de schermen bijvoorbeeld proefjes doen. Om een voorbeeld te geven: op een scherm ga je rijden met een auto. Maar wat gebeurt er als je afgeleid wordt als je een berichtje op je telefoon ontvangt? Wat is dan het effect? Dat is één van de proefjes die kinderen kunnen verwachten.”

En je had het ook nog over een derde onderdeel…

“Dat klopt. Daarbij ga je zelf als wetenschapper aan de slag in onze knutsel- en experimentenzaal. In een lange witte labjas kun je heerlijk geurend badzout maken met een kleurtje. Kies je voor appel of toch voor kamperfoelie. Blauw, rood, het kan allemaal. En we hebben de experimentenhoek waar je aan de slag kunt met een plasmabol of prisma. In deze hoek mag je van alles uitproberen en kun je aan de slag met een optische illusie knutselen.”

Voor wie zijn de activiteiten bedoeld?

“Het is voornamelijk bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. Maar ook oudere kinderen zijn welkom. Als Universiteitsmuseum willen we een museum zijn dat toegankelijk is voor iedereen. Je aanmelden is niet nodig. Toegang tot de knutsel- en experimentenzaal is gratis met een geldig entreebewijs voor het museum. Kinderen tot en met 18 jaar, Museumkaarthouders en Stadjerspashouders hebben gratis entree. En mocht je onverhoopt de weg kwijt raken bij de experimenten: een student-medewerker helpt je graag op weg.”

Luister naar Hein die afgelopen weekend te gast was in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’: