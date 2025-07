Zoektocht SAR naar dakloze Mihai gaat door: “Aantal sporen veiliggesteld”

Foto: SAR Nederland

SAR Nederland heeft woensdag opnieuw uitgebreid gezocht naar de 51-jarige Mihai. De actie leidde niet tot het vinden van de dakloze man, maar er werden wel sporen gevonden die zijn veiliggesteld en mogelijk van belang kunnen zijn bij het oplossen van de zaak.

De politie maakte dinsdagochtend bekend niet langer te zoeken naar de man. Zij had aanwijzingen dat hij vrijwillig ergens naartoe is vertrokken. Mihai werd op dinsdag 22 juli 2025 voor het laatst gezien aan de Boumaboulevard. Destijds verbleef hij in de omgeving van het Oude Winschoterdiep. Voor SAR is de aanwijzing van de politie geen reden om te stoppen met de zoekactie. Dinsdag werd er tot laat in de avond gezocht op en rond het Winschoterdiep en het Eemskanaal. Daarbij werden enkele relevante sporen gevonden.

“Naar aanleiding van de zoekactie van dinsdag en de daaruit verkregen informatie hebben we vandaag opnieuw een zoekactie gehouden”, laat SAR Nederland weten. “We hebben de gehele verblijfsomgeving van deze meneer minuscuul doorzocht met een specialistisch team. Ook hebben we opnieuw op het water gezocht met sonarboten. Tevens hebben we een overzicht gemaakt van aanwezige camera’s in het gebied. Naar ons idee zijn de beelden van deze camera’s nog niet allemaal nauwkeurig bekeken. Mogelijk brengen we nog een team in de benen die hier navraag en onderzoek naar gaat doen.”

Volgens SAR Nederland gaat de zoekactie van woensdag verder dan het volgen van een fysiek spoor. “We hebben gekeken naar en geïnterpreteerd wat subtiele veranderingen in het landschap zijn, verlaten gebouwen beoordeeld, bosschages systematisch doorzocht, watergebieden gescand en gevonden voorwerpen nauwkeurig onderzocht. In het onderzoek hebben we een aantal zaken gevonden die door ons team zijn veiliggesteld en die mogelijk van belang kunnen zijn bij het oplossen van de zaak.”

SAR Nederland doet een nadrukkelijk verzoek aan mensen die in bezit zijn van bewakingscamera’s, videodeurbellen of dashcams om de beelden te bekijken die op 22 juli en daarna zijn gemaakt. Wellicht is de man daarop te zien. “Mocht je informatie hebben, tips kunnen doorgegeven worden via ons alarmnummer op 0800 4444 112.”