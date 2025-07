Zoekactie met onderwaterrobot naar vermiste Mihai in Oude Winschoterdiep

SAR-leden zoeken in het Oude Winschoterdiep. Foto: ingezonden

Vrijwilligers van SAR Nederland hebben zondagmiddag bij het Oude Winschoterdiep een zoekactie uitgevoerd naar de vermiste Mihai (51). De man wordt sinds afgelopen dinsdag vermist. De actie is zonder resultaat gebleven.

“We hebben gezocht met een ROV-onderwaterrobot van een van onze partners,” vertelt Houwina Postma van SAR Nederland. “ROV staat voor Remotely Operated Vehicle. ROV’s worden gebruikt voor verschillende onderwatertaken zoals inspecties, onderzoek en onderhoud, waarbij ze beelden en data verzamelen zonder dat er duikers aan te pas komen.”

Eerder op de dag werd er met honden gezocht. “Deze honden troffen een lichte verwijzing aan naar de persoon. Met een lichte verwijzing bedoel ik dat het geen heel duidelijke verwijzing was. Toch hebben we besloten om een zoekactie op het water uit te voeren. Ook om het water te leren kennen: wat is de stroming? Wat is de snelheid waarmee het water zich verplaatst? Het is dus niet gezegd dat de gezochte meneer in het water ligt, maar het is in deze zoektocht ook belangrijk om locaties uit te kunnen sluiten.”

Bij de actie werd er veel afval in het water aangetroffen. Foto: ingezonden Vrijwilligers van SAR Nederland verzamelen zich bij het Oude Winschoterdiep. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

“Veel afval in het water”

De zoekactie op het water werd bemoeilijkt door het vele afval dat in het water lag. Postma: “Je hebt het over verschillende winkelwagens, maar ook over tentzeilen. Dit bemoeilijkte het zicht van de onderwaterrobot. Het afval dat we aantroffen, hebben we overigens opgeruimd. Als SAR zijn we een milieubewuste organisatie. Inmiddels hebben we de actie stopgezet. We hebben daarbij niets aangetroffen.”

Mihai sinds dinsdag vermist

De politie liet zaterdag weten dat de 51-jarige Mihai sinds afgelopen dinsdag wordt vermist. Hij is voor het laatst gezien aan de Boumaboulevard. Mihai heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. “Hij verblijft nabij het Oude Winschoterdiep in de stad,” vertelt een politiewoordvoerder. “Mihai kan moeilijk lopen en is erg zwak qua gezondheid. We maken ons grote zorgen om wat er met hem gebeurd is.” De vermiste man heeft geen telefoon. Hij is 51 jaar oud, heeft donker haar met een snor en een grijze baard, is licht getint en spreekt Roemeens. Een foto en aanvullende informatie zijn te vinden op de website van de politie.

“Voor ons is iedereen gelijk”

De zoekactie van SAR op zondag gebeurde op eigen initiatief: “Wij zijn niet door de politie gevraagd dit te doen,” vertelt Postma. “In deze periode van het jaar zijn we bezig met langdurige vermissingen en coldcase-zaken. Deze zaak kwam de afgelopen dagen voorbij. Een aantal van onze teamleden woont in Groningen en er werd door hen geopperd of wij iets konden betekenen. Kijk, voor ons maakt het niet uit wie je bent, wat je nationaliteit is of hoe succesvol je bent. Voor ons is iedereen gelijk en helpen we iedereen.”

“Bekijk je camerabeelden”

Postma heeft nog wel een duidelijk verzoek: “Wij weten niet waar de vermiste meneer zich bevindt. Zoals de politie ook zegt, hij is slecht ter been. Dus ons vermoeden is dat hij zich in de stad bevindt. Maar we hebben op dit moment geen aanwijzing waar dit kan zijn. Daarom vragen we iedereen om camerabeelden goed te controleren. Als je meneer daarop aantreft, deel het dan met ons. Dat kan ons enorm helpen in welke richting we moeten zoeken. Op dit moment is het zoeken naar een speld in een hooiberg, waarbij we niet eens een hooiberg hebben.”

Heb je meer informatie over deze vermissing? Weet je waar Mihai naartoe kan zijn gegaan of waar hij op dit moment verblijft? Neem dan contact op met de politie via de Opsporingstiplijn op 0800 60 70 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. SAR Nederland is bereikbaar op telefoonnummer 0800 444 4112.