Zernikebrug dicht voor scheepvaart door storing

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51233576

De Zernikebrug kan sinds afgelopen weekend niet meer gebruikt worden door scheepvaartverkeer. Door een storing kan de brug niet meer open.

De problemen ontstonden afgelopen zaterdag rond 11.30 uur. De Zernikebrug in de Professor Uilkensweg bestaat uit twee bruggen. Volgens Rijkswaterstaat doen de problemen zich voor bij Zernikebrug 1. “Vanwege herstelwerkzaamheden is er tot nader order geen bediening mogelijk”, zo schrijft Rijkswaterstaat. De gemeente Groningen verduidelijkt dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar wat er precies aan de hand is. Het is daarom onbekend hoe lang de problemen gaan duren. Mocht er bijvoorbeeld een onderdeel kapot zijn, dan kan de levering hiervan enige tijd duren.

Het wegverkeer kan gewoon gebruikmaken van de brug. Het is niet voor het eerst dat de brug met een storing kampt. In januari stonden beide bruggen urenlang open. En in de zomer van 2019 was de brug ook een aantal dagen gestremd voor scheepvaartverkeer omdat de bruggen niet open wilden.

