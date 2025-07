Zeer warm weekeinde, daarna zomers maar onbestendig

Foto: Andor Heij

Zaterdag is het zeer warm bij 28 of 29 graden. In de stad kan het tropisch worden bij 30 graden. Verder zijn er zonnige perioden, al is de lucht niet strakblauw: er trekken sluierwolken over. De zuidoostenwind is matig, windkracht 3.

door Johan Kamphuis

Zaterdagavond is het eerst droog en om 20:00 uur is het nog 27 graden. Later in de avond en in de nacht is er kans op een regen- of onweersbui. Minima rond 17 graden.

Zondag wordt een rustige en zwoele dag. Eerst is er flink wat zon en loopt de temperatuur snel op naar 26 of 27 graden. Gaandeweg de middag neemt de kans op een paar felle regen- en onweersbuien toe met kans op lokaal veel neerslag. Er waait een zwakke zuidoostenwind, windkracht 2.

De eerste helft van de tweede week van de schoolvakantie verloopt warm met temperaturen tussen de 22 en 25 graden. De zon schijnt af en toe maar echt zonnige dagen worden het niet. Bovendien kan er dankzij een Brits lagedrukgebied dagelijks een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen.

Zomerse temperaturen, maar het weer heeft een onbestendig karakter.