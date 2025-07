Zaterdag droog en warm, maar echte zomer blijft voorlopig uit

Foto Andor Heij

Zaterdag zijn er perioden met zon en ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een bui vallen. Het is warm met 24 graden als maximumtemperatuur bij een zwakke wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2.

Door Johan Kamphuis

Door de hoge relatieve luchtvochtigheid voelt het klam en benauwd aan. In de avond is het helder en in de nacht koelt het af naar 15 graden met later een bui.

Zondag houdt een matige noordenwind de temperatuur op 21 graden. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui.

Van hoog zomerweer is ook de derde schoolvakantieweek geen sprake. Eerder kunnen we spreken van gematigd zomers. Met een beetje pech is die term zelfs wat te enthousiast want depressies komen steeds dichterbij ons land in de jongste berekeningen.

Maandag tot en met donderdag wisselen perioden met zon en wolkenvelden elkaar af. Dagelijks is er kans op een bui of een paar buien. De middagtemperatuur schommelt rond 21 graden maar het is niet uitgesloten dat deze waarde soms zelfs niet bereikt wordt. Verder waait het matig uit richtingen tussen west en noordwest. Duidelijk is dat de zomer de komende week geen tandje bijschakelt.