Wordt Groningen de Europese culturele hoofdstad in 2033? Raadfracties willen onderzoek

Foto Andor Heij: Grote Markt, Stadhuis

Moet Groningen zich kandidaat stellen voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2033? Een flink deel van de gemeenteraad heeft er wel oren naar.

Onder leiding van D66 dienen VVD, Partij voor de Dieren, Student & Stad, PvhN en PVV woensdagavond een motie in, waarin ze oproepen tot een onderzoek naar de voordelen van kandidaatstelling. De partijen willen dat het gemeentebestuur bekijkt wat er nodig is voor de kandidatuur en welke kansen het biedt voor werkgelegenheid, toerisme en trots in de regio. In het eerste kwartaal van 2026 wil de raad de uitkomsten van het onderzoek ontvangen.

Volgens raadslid Maria Martinez Doubiani (D66) kan een Europees cultureel jaar bijdragen aan werkgelegenheid, leefbaarheid, toerisme en trots, mits het traject breed gedragen wordt en toegankelijk is voor alle inwoners: “We hebben in Groningen alles in huis voor een sterke kandidatuur: een bruisend cultureel ecosysteem, innovatieve makers en ondernemers, een jonge en diverse bevolking én internationale uitstraling. Culturele Hoofdstad 2033 kan het visitekaartje worden van een regio die durft te vernieuwen én zichzelf te laten zien.”