Woonboot aan Schuitendiep dreigt te zinken, brandweer uren in touw

Foto: Rieks Oijnhausen

De Groninger brandweer is zondagochtend urenlang in touw geweest aan het Schuitendiep vanwege een woonboot die dreigde te zinken. Niemand raakte gewond.

De melding van een woonboot in problemen kwam rond 06.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “We kregen een telefoontje van de bewoners van de boot,” vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Ze vertelden dat de boot snel water maakte en dreigde te zinken. Ze hadden zelf de kade veilig bereikt en zouden de hulpdiensten opwachten.”

De Groninger brandweer kwam ter plaatse met een tankautospuit en een brandweervaartuig. Bij aankomst bleek de woonboot scheef te hangen. “Rond 10.45 uur hadden we de situatie onder controle. Op dat moment was de tankautospuit weer beschikbaar voor nieuwe meldingen.” Dat het vrij lang duurde, heeft volgens Walburg een reden. “De tankautospuit beschikt over een grote pomp die veel water per minuut kan verpompen. Alleen gebruiken we voor dit soort situaties meestal een dompelpomp met een capaciteit van een paar liter per minuut.”

Ondanks dat het zinken kon worden voorkomen, is er wel schade ontstaan. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. De bewoners huren de woonboot. Ook de eigenaar is zondagochtend geïnformeerd en kwam ter plaatse. Over de oorzaak van de lekkage is niets bekend, hier wordt onderzoek naar gedaan.

Vanwege de situatie moesten de bussen van vervoersbedrijf Qbuzz een tijdlang een omleidingsroute volgen.