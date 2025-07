Woningcorporaties werken aan één nieuwe website voor aanbod sociale huurwoningen

Foto Andor Heij

Dit najaar gaat de website Groningen Huurt online. Op de pagina zullen sociale huurwoningen te vinden zijn die op dat moment in de provincie worden aangeboden.

Met de website gaat er een langgekoesterde wens in vervulling. Op dit moment moet je om kans te maken op een sociale huurwoning je inschrijven bij één van de elf woningcorporaties die actief zijn in de provincie. Op hun website bieden zij woningen aan in hun gebied. “Vanaf november vind je op Groningen Huurt alle sociale huurwoningen van alle woningcorporaties. Dat doen we via het platform DAK, een platform voor woningzoekenden. Je hoeft je straks nog maar één keer in te schrijven. Daarna kun je reageren op het hele woningaanbod van alle deelnemende corporaties. Dit maakt het zoeken overzichtelijker en duidelijker”, laten de corporaties weten.

De plannen om voor één website te gaan stammen uit 2021. Toen was de ambitie om het nieuwe systeem in 2023 operationeel te hebben. Dit is uiteindelijk 2025 geworden. Mensen die al staan ingeschreven bij een woningcorporatie in de provincie en nu ook elders in bijvoorbeeld Het Hogeland of Eemsdelta willen zoeken, krijgen het advies om zich niet opnieuw in te schrijven. Wacht liever tot Groningen Huurt online gaat. “De inschrijving met de langste inschrijfduur neem je straks mee naar Groningen Huurt.”