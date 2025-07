Wolkbreuk in Groningen: ‘Waterballon explodeerde boven de stad’

Foto Andor Heij. Ondergelopen fietspad bij Zernike.

Er viel in de nacht van maandag op dinsdag in korte tijd een enorme bak met regen boven de stad Groningen. “De waterballon ontplofte”, aldus OOG weerman Johan Kamphuis.

De sporen van de overvloedige regenval waren in de vroege ochtend nog zichtbaar. Wegen en fietspaden stonden (deels) nog onder water. Echte schade is nog niet gemeld.

Maandsom

“Er viel tussen de 45 en 60 millimeter regen. In het oostelijke deel van de stad viel de meeste neerslag”, aldus Kamphuis. “In Zuidwolde (net boven de stad) viel 75 millimeter. Dat is de gemiddelde langjarige maandsom voor heel juli”.

Wolkbreuk

“Er viel 120 millimeter per uur aan regenintensiteit. Dan kun je spreken van een ware wolkbreuk”, vervolgt Kamphuis. “Het ergste is nu wel voorbij. Dit maak je maar een paar keer in je leven mee”.

Waterballon

“Aan de grond is een laag met warme en vochtige lucht”, verklaart Kamphuis het fenomeen. “Op enkele kilometers bevindt zich een droge en warme luchtlaag. Door de oplopende warme lucht loopt de droge laag vol met vocht. Omdat die warm is kan die heel veel vocht bevatten. Als die warme lucht door stijgt en als zich op hele hoge hoogte een koude vochtige luchtlaag bevindt en die met elkaar in botsing komen, ontploft de waterballon”.

Cadeau

“Dit is een heel groot cadeau voor de natuur”, zegt Kamphuis. “De bossen en weilanden hebben er veel aan. Mocht er een droge periode aankomen dan hebben we in korte tijd een hele buffer opgebouwd”.

Tuinen

“De tuinen hebben er minder aan, want een heleboel water loopt weg via de goot. De gestage regen van vanochtend en de nanacht wordt wel goed opgenomen door de grond”, besluit Kamphuis.