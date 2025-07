Woensdag zonnige momenten tussen de wolken en rustig zomerweer op komst

Foto: Joris van Tweel

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we morgen- en overmorgen een mix van wolken en zon, met aangename temperaturen. Vanaf later deze week lijkt de zon vaker tevoorschijn te komen.

“Vanochtend is er eerst veel bewolking en later klaart het op. Vanmiddag is er eerst flink wat zon maar neemt de bewolking in de loop van de middag weer toe. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3.

Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij een zwakke tot matige wind uit het noorden wordt het 23 graden. Het blijft vrijwel overal droog.

Daarna lijkt de rol van de zon toe te nemen maar of het ook stralend wordt en bij welke temperaturen? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje dagelijks om 8:50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow.”