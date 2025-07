“Woensdag wegtrekkende onweersbuien, vrijdag een zomerdag”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Op woensdag moeten we in de ochtend rekening houden met buien. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan donderdag en vrijdag nagenoeg droog verlopen, waarbij het op vrijdag mogelijk 25 graden kan worden.

“Woensdag hebben we in de ochtend te maken met naar het zuidoosten wegtrekkende onweersbuien”, vertelt Kamphuis. “De buien worden gevolgd door een wisselend bewolkt weertype. In de middag is het droog en met af en toe zon wordt het 20 of 21 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag ligt de minimumtemperatuur rond de 14 graden.

Donderdag is er veel bewolking en in de ochtend is er kans op een spatje regen. Met af en toe zon – vooral later op de dag – wordt het 21 graden. Vrijdag is het eerst bewolkt, maar gaandeweg breekt de zon steeds vaker door. Dan wordt het 24 of 25 graden. Keert de zomer daarna terug? Lees het op de weerpagina of luister op werkdagen naar het dagelijkse weerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow op OOG Radio.”