“Woensdag tropisch met later onweer”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Het warme weer wordt woensdag afgestraft met regen- en onweersbuien. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het voor die buien gaan vallen eerst nog tropisch worden.

“Woensdag wordt het opnieuw tropisch met temperaturen die mogelijk nog wat hoger uitkomen dan op dinsdag”, vertelt Kamphuis. “Op vliegbasis Eelde werd toen een temperatuur van 32,7 graden gemeten. Woensdag loopt de temperatuur op naar 33 of 34 graden. Verder is er veel zon en bereikt een koufront ons halverwege de middag met wolken en buien. Mogelijk met onweer, hagel en flinke windstoten tot 90 kilometer per uur.”

“Buien hebben altijd een plaatselijk karakter, wat betekent dat het in het ene gebied tot een zware bui kan komen, terwijl het een stukje verder op droog blijft. De zuiden- tot zuidoostenwind is zwak en draait in de loop van de middag naar het noordwesten en wordt vlagerig, windkracht 3 tot 4. De buien brengen afkoeling en verfrissing. Om 20.00 is het nog ‘maar’ 21 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar een graad of 15. Er kan dan een grondmistbank ontstaan.”

