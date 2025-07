“Woensdag af en toe zon, komende dagen buien”

Foto: Joris van Tweel

Wie de komende dagen de deur uit moet doet er verstandig aan om een paraplu mee te nemen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zijn er buien mogelijk, die op vrijdag mogelijk stevig uit kunnen pakken.

“Woensdag is er af en toe zon en kan er een lokaal buitje voorkomen”, vertelt Kamphuis. “Meestentijds is het echter droog en het wordt 20 of 21 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag is het droog en daalt de temperatuur tot rond de 13 graden. Donderdag zijn de veranderingen klein. Vaak is het droog, maar een verspreide bui blijft mogelijk. Het wordt 21 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.”

"Vrijdag leeft de buiigheid op en kunnen soms ook stevig uitpakken met kans op een slag onweer. Het wordt 20 of 21 graden. Het wisselvallige weer houdt tijdens het weekend deels aan."