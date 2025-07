“Woensdag af en toe zon, donderdag kans op wat regen”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zon laat zich de komende dagen zien, maar er is ook kans op wat regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis liggen de temperaturen rond de 22 graden.

“Woensdag is er af en toe zon en blijft het vrijwel overal droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar donderdag daalt de temperatuur tot rond de 15 graden. Donderdag is er veel bewolking met in de loop van de dag wat regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden en het is rustig weer. In de nacht naar vrijdag is het bewolkt en zacht met 18 graden.”

“Vrijdag is er af en toe zon, blijft het droog en wordt het 22 graden. Ook dan is het rustig weer. Wil je weten hoe het weekend er uit gaat zien? Lees het op de weerpagina. Of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het weerpraatje in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”