Wisselvalligheid tot na het weekend, maar zon laat het niet helemaal afweten

Een terugkeer van de zomerhitte zit er voorlopig nog niet in. Gedurende het weekend neemt de kans op neerslag toe. Daarna draait de wind weer de goede kant op om, in de loop van volgende week, ook het kwik in de thermometer weer te laten stijgen.

Door Johan Kamphuis

Vanuit het noordwesten trekken zaterdag uitgestrekte wolkenvelden over ons gebied. Op een verspreid spetterbuitje na blijft het droog en het wordt 20 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Komende nacht een enkele bui en minima rond 14 graden.

Zondag vallen er enkele buien die in de loop van de dag heviger worden, zowel qua activiteit als intensiteit. Daarnaast is er kans op een slag onweer. Toch is er nog af en toe zon. Het wordt het 20 of 21 graden bij een zwakke tot matige wind, die draait van het zuidwesten naar het noordwesten, windkracht 3.

Ook maandag houden we het niet droog. Maar ook dan schijnt af en toe de zon en wordt het bij een stevige zuidwestenwind zo’n 20 graden. Dinsdag draait de matige tot vrij krachtige wind naar het noordwesten. Het is aan de koele kant bij 19 graden. Er valt nog een laatste bui alvorens het vanaf woensdag weer droog wordt.

De rest van de week verloopt niet alleen droog, de zomer keert terug met flink wat zon en oplopende temperaturen tot rond of mogelijk alweer boven de 25 graden tegen het weekend. Kortom: de natuur komt zondag en maandag aan haar trekken alvorens zon en warmte terugkeren.