Winkelplein Selwerd omgetoverd tot groene verblijfplaats

Foto Andor Heij. Winkelplein Selwerd.

Veel plekken in de stad worden groener. Zo is het winkelplein Selwerd verandert van een kaal plein naar een groene verblijfsplek.

Eerder dit jaar werden er al grote bakken geplaatst waar planten en bloemen waren gepoot en ingezaaid. Het resultaat is nu goed te zien, omdat alles gegroeid is en in bloei staat.

Er zijn daarnaast kleurige bankjes geplaatst zodat je op het winkelplein ook rustig kan zitten. Ook aan de voorkant bij de Eikenlaan zijn veel planten en bloemen verrezen.

Bijkomend voordeel voor het winkelend publiek is dat er niet meer zo makkelijk over het plein gefietst kan worden.